حركة “الشباب” تستهدف مروحية روسية تشارك بمهمة إنسانية في الصومال

2023/01/30 | 01:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت سفارة روسيا في جيبوتي تعرض مروحية روسية تابعة لشركة “يوتاير” تشارك في مهمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة للاستهداف في الصومال من تنظيم “الشباب” الإرهابي.وقالت السفارة: “تم استهداف مروحية روسية […]

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