2023/01/30 | 01:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي،اليوم الاحد، عن إحباط محاولة تسلل لـ”داعش” الإرهابي غرب آمرلي.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “قوة من الحشد الشعبي، احبطت محاولة تسلل لفلول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط محاولة تسلل لداعش الإرهابي غرب آمرلي المركز الخبري الوطني.

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