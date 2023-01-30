اتحاد الكرة و كاساس يناقشان اليوم برنامج الاستحقاقات المقبلة

2023/01/30 | 02:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من السفارة العراقية في تركيا يزور منتخب الشباب متابعة ـ الصباح الجديد: يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، اجتماعاً مع الملاك التدريبي الإسباني بقيادة خيسوس كاسا، لوضع الخطوط العريضة لمشوار المنتخب العراقي خلال المواعيد القادمة.وقال عضو اتحاد الكرة، رحيم لفتة، ، إن «خيسوس كاساس وكادره المساعد لم يغادر إلى إسبانيا لقضاء إجازته، بعد ...

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