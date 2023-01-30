لنرفع القبعة للبصرة ولجمهورها ولمحافظها ولإعلامنا الرياضي

2023/01/30 | 02:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشنا وعاشت جماهيرنا أيام سعيدة ومفرحة في عموم العراق على النجاح الكبير لبطولة كأس الخليج 25 التي قطع فيها اسود الرافدين شوطا رائعا ومميزا وهاهو يصل إلى نهائي البطولة ويخطف اللقب بكل جدارة واثبات وجود بوجود ملاك تدريبي إسباني تحت قيادة المدرب كاساس الذي وضع النقاط على الحروف وهو يقود فريقنا نحو النجاح والتألق وها ...

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