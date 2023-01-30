أضواء على البرامج الرياضية في اذاعة جمهورية العراق

2023/01/30 | 02:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكريات من الماضي محمد نجم الزبيدي لا شك ان الحديث عن البرامج الرياضية وكيفية اعدادها وتقديمها الى المستمع و المشاهد على حد سواء يطغى عليها طابع عدم المعرفة بأعداد البرامج والكيفية التي يتم ايصالها الى الناس، ولذلك استطيع التحدث عن ما كنا في منتصف السبعينيات والى عام 2003 حيث كانت تلك المدة الزمنية مليئة بالإنجازات ...

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