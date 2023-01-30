2023/01/30 | 03:09 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يوجد “خطر مرتفع” للإصابة بسكتة دماغية من حقنة COVID ثنائية التكافؤ من شركة Pfizer، كما تقول وزارة الصحة الكندية.كشفت البيانات الحديثة من قاعدة بيانات مركز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ارتباطًا محتملاً بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى كبار السن الذين تلقوا جرعة محدثة من Pfizer COVID-19 ثنائية التكافؤ.ومع ذلك، وفقًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل تتسبب حقنة كوفيد المعززة بالإصابة بسكتة دماغية؟ وزارة الصحة الكندية تجيب شبكة القيقب الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تتسبب حقنة كوفيد المعززة بالإصابة بسكتة دماغية؟ وزارة الصحة الكندية تجيب) نشر أولاً على موقع (شبكة القيقب الدولية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تتسبب حقنة كوفيد المعززة بالإصابة بسكتة دماغية؟ وزارة الصحة الكندية تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة القيقب الدولية).