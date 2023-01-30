2023/01/30 | 03:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HDsP8yYHiUo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء خالد المحنا: استلمت وزارة الداخلية الملف الأمني في محافظات السماوة والديوانية وواسط) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء خالد المحنا: استلمت وزارة الداخلية الملف الأمني في محافظات السماوة والديوانية وواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).