2023/01/30 | 03:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاستخبارات ترصد انطلاق هجوم المسيّرات من داخل الأراضي الإيرانية طهران- الزمان امتدح وزير الخارجية الايراني عبداللهيان الدور القطري في محاولة إعادة المفاوضات الى مسارها بشأن الملف النووي الإيراني بعد توقف بضعة شهور، جاء ذلك في خلال مؤتمر صحافي مع محمد عبدالرحمن ال ثاني وزير الخارجية القطري الذي كان في زيارة الى ايران .
وتلقت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران:تلقينا عبر قطر رسائل من دول مفاوضات النووي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتلقت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران:تلقينا عبر قطر رسائل من دول مفاوضات النووي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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