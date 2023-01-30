إيران‭:‬تلقينا‭ ‬عبر‭ ‬قطر‭ ‬رسائل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مفاوضات‭ ‬النووي‭ ‬

2023/01/30 | 03:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات‭ ‬ترصد‭ ‬انطلاق‭ ‬هجوم‭ ‬المسيّرات‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الإيرانية طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ امتدح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬عبداللهيان‭ ‬الدور‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬إعادة‭ ‬المفاوضات‭ ‬الى‭ ‬مسارها‭ ‬بشأن‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬بضعة‭ ‬شهور،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬ال‭ ‬ثاني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ .‬وتلقت‭ […]

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