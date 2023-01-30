2023/01/30 | 03:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام مع كل حكومة عراقية تصل الى الحكم منذ خمس دورات في الأقل، كان يتردد اسم شركة سيمنس الألمانية بوصفها الجهة المنقذة التي يتفاوض معها العراق لتخليصه من مشكلة نقص توليد الطاقة الكهربائية، تلك المشكلة التي أنهكت العراقيين.
من حق المواطن العراقي، وقد عاد الوفد العراقي لتوّه من برلين ان يتساءل عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيمنس والمشمش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من حق المواطن العراقي، وقد عاد الوفد العراقي لتوّه من برلين ان يتساءل عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيمنس والمشمش) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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