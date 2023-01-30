سيمنس‭ ‬والمشمش

2023/01/30 | 03:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ مع‭ ‬كل‭ ‬حكومة‭ ‬عراقية‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬دورات‭ ‬في‭ ‬الأقل،‭ ‬كان‭ ‬يتردد‭ ‬اسم‭ ‬شركة‭ ‬سيمنس‭ ‬الألمانية‭ ‬بوصفها‭ ‬الجهة‭ ‬المنقذة‭ ‬التي‭ ‬يتفاوض‭ ‬معها‭ ‬العراق‭ ‬لتخليصه‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬نقص‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬تلك‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬أنهكت‭ ‬العراقيين‭.‬من‭ ‬حق‭ ‬المواطن‭ ‬العراقي،‭ ‬وقد‭ ‬عاد‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬لتوّه‭ ‬من‭ ‬برلين‭ ‬ان‭ ‬يتساءل‭ ‬عن‭ […]

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