غارات‭ ‬تدمر شاحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬إيرانية‭ ‬آتية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭  ‬

2023/01/30 | 03:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استهدفت‭ ‬طائرات‭ ‬مجهولة‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬شاحنات‭ ‬تبريد‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬فور‭ ‬دخولها‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬المجاور،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬تدميرها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تنقل‭ ‬أسلحة‭ ‬إيرانية‭.‬ وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ست‭ ‬شاحنات‭ ‬تبريد‭ ‬تعرّضت‭ ‬لاستهداف‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬مجهولة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬مدينة‭ ‬البوكمال‭ ‬الحدودية،‭ ‬بعد‭ ‬عبورها‭ […]

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