2023/01/30 | 03:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيروت,-(أ ف ب) – استهدفت طائرات مجهولة ليل الأحد شاحنات تبريد في شرق سوريا، فور دخولها من العراق المجاور، ما أدى الى تدميرها، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، لافتا الى أنها كانت تنقل أسلحة إيرانية. وذكر المرصد أن «ست شاحنات تبريد تعرّضت لاستهداف من طائرات مجهولة في ريف مدينة البوكمال الحدودية، بعد عبورها […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارات تدمر شاحنات أسلحة إيرانية آتية من العراق الى سوريا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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