وول ستريت جورنل: الصين تشتري رقائق أميركية رغم الحظر

2023/01/30 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنل إن أكبر معهد لأبحاث الأسلحة النووية في الصين اشترى رقائق كمبيوتر أميركية متطورة ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة في العامين ونصف العام الماضيين، متحايلا على قيود التصدير الأميركية التي استمرت عقودا والتي تهدف إلى الحد من مثل هذه المبيعات.

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