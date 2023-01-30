سوسيداد يُجبر ريال مدريد على التعادل في الليجا

2023/01/30 | 04:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي، أمام ضيفه ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد.وتواجه الفريقان ضمن الجولة 19 من الليجا على ملعب “سانتياجو برنابيو”.وبهذا التعادل يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة.في المقابل يتواجد ريال سوسيداد في المركز الثالث برصيد 39 […]

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