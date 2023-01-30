الصين تقول إن الموجة الحالية من إصابات كوفيد تقترب من نهايتها

2023/01/30 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي إن الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تقترب من نهايتها، وإن الحالات لن تشهد ارتفاعا كبيرا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقال المسؤولون في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن عدد حالات الإصابة الشديدة بكوفيد والوفيات الناجمة عنه يتجه نحو الانخفاض.

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