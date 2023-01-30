أوكرانيا.. قتلى بقصف متبادل والقوات الروسية تواصل تقدمها

2023/01/30 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

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سقط ما لا يقل عن 8 قتلى و11 جريحا من طرفي النزاع جراء قصف متبادل في جنوب وشرقي أوكرانيا، فيما تواصل القوات الروسية تقدمها شمالي سوليدار وإوغليدار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 6 آخرون بقصف روسي على مدينتين أوكرانيتين أمس الأحد.

وقال زيلينسكي إن قصفا روسيا، على خيرسون في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 6، فيما أدت ضربة روسية في اليوم نفسه على خاركيف، شرقي البلاد، إلى مقتل شخص بحسب حاكم المنطقة.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر الفيديو مساء الامس، إن "الجيش الروسي قصف خيرسون بوحشية طوال اليوم.



أصيب مستشفى ومكتب بريد ومحطة حافلات بأضرار.



أصيبت ممرضتان في المستشفى.



في المجموع، هناك 6 جرحى و3 قتلى".

وفي خاركيف، أفاد حاكم الإدارة العسكرية للمنطقة بأن غارة روسية أصابت الأحد "مبنى سكنيا من 4 طوابق"، بحسب ما تقلت فرانس برس.

وقال أوليغ سينيغوبوف، على منصة تلغرام "أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة.



لسوء الحظ، توفيت امرأة مسنّة..



المبنى دُمّر جزئيًّا.



تمّ إجلاء السكّان.



كلّ خدمات الطوارئ تُواصل عملها في المكان".

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