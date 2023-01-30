ايران تحذر اوكرانيا بعد هجوم أصفهان

2023/01/30 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذرت وكالة “نور نيوز” المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أوكرانيا من تبعات “تواطئها” المحتمل في الهجوم الذي استهدف عددا من المواقع العسكرية في إيران ليلة السبت الأحد.جاء ذلك […]

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