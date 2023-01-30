2023/01/30 | 10:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي العديد من الأشخاص نظرة مطوّلة عند رؤية المشاهد التي وثّقها مصور الحياة البرية الكندي، مارتن غريغوس، للدببة القطبية في كندا، إذ أنها محاطة بالزهور بدلاً من الثلوج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندي "يدهش" متابعيه بصور لدببة قطبية محاطة بالزهور بدلا من الثلوج) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندي "يدهش" متابعيه بصور لدببة قطبية محاطة بالزهور بدلا من الثلوج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).