برئاسة يار الله.. وفد أمني يطلع على سير العمليات في ديالى

2023/01/30 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنيوصل وفد أمني رفيع، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الى محافظة ديالى.

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