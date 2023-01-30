يكلف 9 مليارات دولار.. خبير نفطي: أنبوب النفط بين العراق والأردن غير مجد

2023/01/30 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد الخبير النفطي، احمد صباح، أن أنبوب النفط المزمع انشاءه من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن، غير مجدي للعراق.

وقال صباح لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "الانبوب غير مفيد، ولا يمكن لاي دولة ان كانت ايران او غيرها، اغلاق مضيق هرمز، وحتى في الحرب العراقية الإيرانية لم يغلق المضيق".

وأضاف أن "العراق لابد ان يقوم بتطوير الموانئ الجنوبية، وهي كافية لكميات النفط التي ينتجها الآن".

واعتبر صباح، أن كلفة الانبوب عالية جدا، ويجب ان تستثمر هذه الكلفة بتطوير بعض الحقول او الموانئ التصديرية في البصرة".

وكان وزير النفط السابق، احسان عبد الجبار، قال ان كلفة انشاء أنبوب النفط بين العراق والأردن تتجاوز الـ 9 مليارات دولار.

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