حمزة الجواهري: الاتفاقات مع سيمنز خطوة جيدة لاستثمار الغاز

2023/01/30 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أشاد الخبير بمجال الطاقة حمزة الجواهري، الاثنين، بتحركات الحكومة نحو شركة سيمنز لاستثمار الغاز العراقي.

وقال الجواهري لـ "الاقتصاد نيوز" إن "زيارة رئيس الوزراء الى المانيا وتوقيع الاتفاقية مع سيمنز خطوة مهمة جدا، اذ تستطيع المانيا استثمار الغاز في الحقول الغازية مثل عكاز والمنصورية وسيبة والخشم الأحمر وانجة"، مبينا أن "تلك الحقول تكفي العراق لتشغيل محطات الكهرباء رغم أن بعضها يقع ضمن المناطق المتنازع عليها".

وبخصوص نفط كردستان أوضح الجواهري أن " الشركة التي تصدر النفط من إقليم كردستان، طلبت مبلغ 256 مليون دولار، وبذلك هي تريد أسعار جديدة ترفضها حكومة الاقليم".

وأشار الى أن "الإقليم يبيع النفط حاليا الى تركيا ومن ثم الى دول العالم".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن مجال الكهرباء محل تعاون سابق مستمر بين العراق وشركة سيمنز، ومذكرة تفاهم تتضمن مشاريع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، يليها توقيع عقود في بغداد.

وأضاف، هيأنا التخصيصات المالية لتنفيذ المذكّرة وهي تختلف عن سابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان تأمين التخصيصات المالية أهم عائق.

وأشار الى الحاجة الى مشاريع أكثر من العقود مع سيمنز، وهناك شركات وطنية وشركات أخرى، والمشكلة لا تتعلق فقط بالإنتاج وإنما بتحسين عملية النقل والتوزيع، وهذا جزء من مشاريع مشتركة مع سيمنز.

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