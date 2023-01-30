2023/01/30 | 10:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G93_tYzFsRw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خيارات الكرد بعد قرار المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خيارات الكرد بعد قرار المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).