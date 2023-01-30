صور.. أزمة غاز كبيرة تضرب مدن كردستان وارتفاع سعر الاسطوانة لـ15 ألفاً

2023/01/30 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

تشهد مدن إقليم كردستان حدوث أزمة غار كبيرة وارتفاع مستمر بسعر الأسطوانة الغازية، إذ ووصل سعرها الى 15 الف دينار.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "مدن إقليم كردستان شهدت اليوم الاثنين ارتفاع كبيرة ومستمر بسعر الأسطوانة الغازية".

وأضاف أن "سعر الأسطوانة الغازية وصل الى 15 الف دينار".

وأشار الى أن "ازمة الغاز تتكرر عام بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في مدن الإقليم".

ويذكر أن العراق لا يزال يستورد الغاز من إيران، عبر أنبوبين بواقع نحو 20 مليون قدم مكعب يوميا، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد، فيما تبلغ حاجة البلاد نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا.

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