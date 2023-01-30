إسرائيل تعلن مقتل مسلح تسلل من الحدود السورية نحو أراضيها

2023/01/30 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن مسلحا مشتبها به توفي متأثرا بإصابته بعد محاولته، الأحد، عبور الحدود إلى إسرائيل في جنوب هضبة الجولان مع مسلح آخر.

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