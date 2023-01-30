مداهمة وكر كبير لتهريب النفط ومشتقاته في بغداد

2023/01/30 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- أمنأعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، مداهمة وكر كبير لتدوير وتهريب النفط ومشتقاته في العاصمة بغداد.

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