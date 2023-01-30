بينهم نساء.. اعتقال 19 متهماً بتجارة المخدرات والبشر في ثلاث محافظات

2023/01/30 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، اعتقال 19 متهماً بتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في ثلاث محافظات.

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