مبيعات البنك المركزي تقفز 40 % وتتجاوز 90 مليون دولار

2023/01/30 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، ارتفاع بـأكثر من 40% اليوم الاثنين، لتتجاوز الـ 90 مليون دولار.

ووفقا لتقرير أصدره البنك فأن "اجمالي مبالغ تعزيز الارصدة في الخارج بلغ 43.1 مليون دولار، فيما كان اجمالي المبيعات النقدية 48.1 مليون دولار".

وسجل اجمالي البيع الكلي "91.5 مليون دولار".

وبلغ عدد المصارف المشاركة لتلبية الطلبات النقدية 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف المشاركة لتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفا، وبلغ اجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة 26 شركة".

وكان اجمالي عدد شركات التوسط المشاركة "144 شركة".

ويوم أمس، سجلت مبيعات البنك 63.3 مليون دولار.

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