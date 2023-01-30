ضبط 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة

2023/01/30 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الاثنين، عن ضبط 4 مسافرين أجانب بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة.

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