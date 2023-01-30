2023/01/30 | 11:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XA6khvoaSEk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قلق عالمي بعد تحذير من أدوية سعال خاصة بلاطفال مع ضيفتنا: الدكتورة الصيدلانية سازان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قلق عالمي بعد تحذير من أدوية سعال خاصة بلاطفال مع ضيفتنا: الدكتورة الصيدلانية سازان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).