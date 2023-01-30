"أم فهد" تمثل أمام القضاء بعد شكوى أقامتها ضدها وزارة الداخلية

2023/01/30 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - مراسلنا : ام فهد في محكمة تحقيق الكرخ الثالثة الان لتدوين اقوالها بعد شكوى اقامتها ضدها وزارة الداخلية.يتبع ...





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