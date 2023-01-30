بوهان يغادر الدفاع المدني.. الداخلية تجري سلسلة تغييرات في مناصب عليا

2023/01/30 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرى وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، سلسلة من التغييرات في عدد من المناصب العليا بالوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة، ووفقا لمبدأ التدوير الوظيفي، تسنم اللواء كاظم سلمان بوهان منصب المستشار الفني لوزارة الداخلية، ويكون اللواء محسن كاظم علك مديراً عاماً للدفاع المدني، كما تسنم اللواء زياد طه علي منصب مستشاراً لوزارة الداخلية لشؤون التدريب، ويكون اللواء صباح حوشي محمد مديراً عاماً للتدريب والتأهيل".

واضافت "كما تسنم اللواء شاكر عودة جبر عمادة كلية الشرطة في وزارة الداخلية".

تحرير: أ.ق

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