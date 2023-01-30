اعتقال 5 إرهابيين و 19 متهماً بقضايا متنوعة في 6 محافظات

2023/01/30 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاثنين، القبض على 5 إرهابيين و19متهماً بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من البلاد.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة لأقسام وشعب( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات ديالى وبغداد وميسان والفرق السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات ( بغداد والانبار وميسان وديالى ونينوى وكركوك )".

وتابع، أنه "أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الطارمية والقائم والرمادي وناحية تل عبطة و 19 متهماً بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها"، مشيرا الى أنه "قد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

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