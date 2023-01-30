2023/01/30 | 12:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت مصادر كردية خاصة لـ المسلة عما ما قاله نائب مبعوث...

ظهرت المقالة مصدر خاص يكشف لـ المسلة تحذير مكغورك للأحزاب الكردية: ستخسرون كل شيء أولاً على المسلة.

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