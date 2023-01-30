المندلاوي لمحافظ البنك المركزي: يجب عودة الاستقرار المالي للأسواق قريباً

2023/01/30 | 12:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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النائب الأول خلال لقائه محافظ البنك المركزي : يجب عودة الاستقرار المالي للأسواق قريباً

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، على ” وجوب عودة الاستقرار المالي – لا سيما سعر صرف الدولار – للأسواق العراقية قريباً ” كما شدد على ضرورة ” الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحويلات المالية، وحماية الاقتصاد العراقي من الخروقات السابقة ”

وشدد النائب الأول خلال لقائه محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي العلاق هذا اليوم ، على ” لزوم تطبيق الإجراءات العالمية ومتابعة التحويلات وعمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة ، وملاحقة جميع التجاوزات حسب القوانين العراقية النافذة تطبيقاً لالتزامات البنك المركزي العراقي ”

واستمع النائب الأول إلى شرح مستفيض من السيد العلاق على الخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك المركزي العراقي ، لضبط أسعار صرف الدولار ، ومنع المضاربات المالية ، ومتابعة عمليات الشراء المشبوهة للعملة الصعبة والتي يراد منها الإضرار بالاقتصاد الوطني .

المكتب الإعلاميللنائب الأول لرئيس مجلس النواب٢٠٢٣/١/٣٠

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