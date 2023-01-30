تكليف اللواء محسن علك مديراً للدفاع المدني

2023/01/30 | 12:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لمقتضيات المصلحة العامة، ووفقا لمبدأ التدوير الوظيفي، تسنم اللواء كاظم سلمان بوهان منصب المستشار الفني لوزارة الداخلية، ويكون اللواء محسن كاظم علك مديراً عاماً للدفاع المدني، كما تنسم اللواء زياد طه علي منصب مستشاراً لوزارة الداخلية لشؤون التدريب، ويكون اللواء صباح حوشي محمد مديراً عاماً للتدريب والتأهيل، واللواء شاكر عودة جبر عميد كلية الشرطة في وزارة الداخلية.

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