تغييرات إدارية جديدة في وزارة الداخلية

2023/01/30 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تغييرات إدارية جديدة في مواقع الوزارة.

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