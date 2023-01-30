الموافقة على إطفاء ديون جرحى وشهداء الحشد الشعبي بالمصارف الحكومية

2023/01/30 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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وافق مجلس الوزراء، على إطفاء ديون شهداء وجرحى الحشد الشعبي الذين لديهم ديون في المصارف الحكومية.

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