وزارة الدفاع العراقية تفتح تحقيقاً بشأن فيديو مسرب لجنود من الجيش

2023/01/30 | 12:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيديو أظهر جنوداً عراقيين يسيرون كيلومترات من دون وجود آليات تنقلهم (مكرم غريب/الأناضول)

شكلت وزارة الدفاع العراقية لجنة تحقيق لمتابعة الفيديو المسرب، الذي تداوله ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، لجنود عراقيين يسيرون كيلومترات عدة من دون وجود آليات تنقلهم من مقر خدمتهم إلى الشارع الرئيسي، حيث يستقلون وسائل نقل للوصول إلى مدنهم وبلداتهم.

وأظهر مقطع الفيديو 13 جندياً حصلوا على إجازاتهم الدورية، وهم يقطعون مسافة تصل إلى 6 كيلومترات مشياً على الأقدام، من معسكرهم إلى الشارع الرئيسي، للحصول على سيارة توصلهم الى مناطقهم.



ويظهر في الفيديو الجنود وهم يشكون حالهم، وينتقدون تجاهل قيادة وحدتهم العسكرية لضرورة توفير آليات لنقلهم، مؤكدين أن وضعهم "مذل".

🔴 الى وزارة الدفاع و من يهمه الامرللاسف هكذا يعامل الجندي العراقي الباسل ..! pic.twitter.com/UTaonOvKrZ

— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) January 29, 2023

وقد طلب وزير الدفاع ثابت محمد العباسي بتشكيل لجنة تحقيق حول الواقعة.



وذكر بيان لوزارة الدفاع، صدر مساء أمس، أن "الوزير أمر بتشكيل لجنة تحقيقية للتأكد من صحة كلام المنتسبين الذين ظهروا في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقطعون مسافة طويلة سيراً على الأقدام أثناء نزولهم من وحدتهم من دون وجود عجلات لنقلهم إلى الشارع الرئيسي، بسبب رفض الآمر المسؤول عنهم إخراج عجلة من وحدتهم، بحسب ما ورد في المقطع المصور...



وقد وجّه الوزير باتخاذ الإجراءات بحق المقصرين بشكل فوري".

وقال العباسي في تصريح له: "لن أسمح لأي أحد أن يسيء للجنود وأنا موجود"، مبيناً أنه "أمر بتشكيل مجلس تحقيقي لمعاقبة المقصرين بسبب مناشدة الجنود وتركهم بالصحراء دون وسيلة نقل، بينهم جنود مصابون بالمعارك".

وسبق إصدار أمر التحقيق، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لناشطين ومدونين، انتقدوا التقصير الحكومي إزاء المقاتلين.

معقولة هذا حال الجندي العراقي!!!!!بهيج وضعية ونازل مشي هسه لو يجيهم إرهابي بمسدس مو يقتلهم كلهم!؟!؟!يارئيس الوزراءيا وزير الدفاعوينكم عن هاي المهازل 👇 pic.twitter.com/mud8Ofk4aa

— ناطق الجبوري (@NateqAl_Jubouri) January 29, 2023

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