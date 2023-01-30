واشنطن تصدر تحذيرا جديدا من هجمات إرهابية محتملة في تركيا

2023/01/30 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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حذرت السفارة الأمريكية في تركيا، اليوم الاثنين، الأمريكيين من احتمال شن هجمات على الكنائس والمعابد اليهودية والبعثات الدبلوماسية في إسطنبول في ثاني إخطار من نوعه خلال أربعة أيام بعد حوادث حرق المصحف في أوروبا.

وقالت السفارة الأمريكية إن "هجمات انتقامية وشيكة محتملة من قبل الإرهابيين، يمكن أن تحدث في المناطق التي يرتادها الغربيون، وخاصة أحياء بيوغلو وغالاتا وتقسيم والاستقلال، في المدينة".

وأضافت أن "السلطات التركية تحقق في الأمر".

والجمعة الماضي، أصدرت عدة سفارات في أنقرة، بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تنبيهات أمنية بشأن هجمات انتقامية محتملة ضد أماكن العبادة، في أعقاب حوادث منفصلة تم فيها إحراق المصحف في السويد وهولندا والدنمارك.

وردا على ذلك، حذرت تركيا مواطنيها، من "احتمال وقوع هجمات عنصرية تنذر برهاب الإسلام وكراهية الأجانب" في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى التصعيد في "المستويات الخطيرة" للأعمال المعادية للمسلمين وكراهية الأجانب والعنصرية، بما في ذلك الدعاية المناهضة لتركيا من قبل أنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

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