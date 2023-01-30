ارتفاع جديد لأسعار صرف الدولار في بغداد.. ومداهمة لبورصتي الكفاح والحارثية

2023/01/30 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

واصلت اسعار صرف الدولار ارتفاعها، اليوم الاثنين، في اسواق البورصة ومحال الصيرفة ببغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية بلغ 166.200 دينار لكل 100 دولار.

واضاف، أن سعر البيع في محال الصيرفة سجل 167.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 165.000 الف دينار لكل 100 دولار.

وتابع، أن قوة امنية قامت بمداهمة بورصتي الكفاح والحارثية واعتقال مجموعة من المضاربين بسوق العملة، ما اسفر عن الارتفاع الحاصل في اسعار صرف الدولار منذ ايام.

وصباح اليوم، قال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية ماتزال مغلقة لليوم التاسع على التوالي ومتوقفة عن البيع والشراء بصورة تامة".

واضاف، أن "اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة في بغداد، سجلت انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 166.500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 165.500 دينار لكل 100 دولار".

والخميس الماضي، كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، عن حملة اعتقالات ستطال حيتان البورصة في المحافظات بعد إن نفذت في بغداد، مؤكدا بأن جزءاً من أزمة ارتفاع الدولار في العراق هي نتيجة المضاربات بين تجار العملة.

وقال العتبي، لـ( بغداد اليوم)، إن "جزءاً من أزمة ارتفاع الدولار في العراق هي المضاربات بين حيتان تجار العملة"، مبيناً أن "الاعتقالات الاخيرة لبعضهم في بغداد ماهي الا بداية لتصحيح مسار مهم لمنع الفوضى والارباك التي سيطرت على المشهد في الاسابيع الاخيرة من خلال دفع بعضهم الاسعار للاعلى لجني المزيد من الارباح".

واضاف أن "اعتقالات بورصة دولار بغداد ستنتقل الى بقية المحافظات لانه لامجال امام اي تلاعب بسوق العملة خاصة وان بعضهم شكل جزء من الازمة الحالية من اجل جني المزيد من الارباح على حساب البسطاء"، مشيرا الى ان "اسعار الدولار ستعود الى وضعها خلال ايام خاصة مع تغير راس الهرم في البنك المركزي العراقي".

هذا وأعفى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة على خلفية عدم السيطرة على ارتفاع اسعار صرف الدولار المتواصلة.

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