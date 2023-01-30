سياسي لبناني يحذر من الانهيار الأمني في البلاد

2023/01/30 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، أن الوضع في بلاده يتطلب تحركًا ومواقف استثنائية، واصفاً المشهد بـ "المقلق".

وقال باسيل، إن "الحكومة اللبنانية فاقدة لثقة المجلس النيابي، وبالتالي للشرعيّة، ومفتقدة لمكوّن أساسي وبالتالي للميثاقية".

ووصف السياسي اللبناني الحكومة بأنها "عاجزة ومبتورة، تحكم البلد كأن الوضع طبيعي"، بحسب موقع "النشرة".

واعتبر أن "حاكم المصرف المركزي هو الحاكم المالي للدولة، وأنه رئيس عصابة مثلما وصفه القضاء الفرنسي".

وأوضح باسيل، أن "البلاد تشهد انهيارًا ماليًا واقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتربويًا وقضائيًا وقانونيًا، معربًا عن خوفه من أن تشهد البلاد انهيارًا أمنيًا".

واضاف أن "البلاد تعيش ملامح انهيار واضح"، لافتاً الى أن "الدولار بلا سقف، وخط الفقر صعودًا والبنزين تجاوز المليون".

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