عمرو سعد يعلن عن مشروع يتناول قصة الزعيم عادل امام

2023/01/30 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجة واسعة أثارها الفنان المصري عمرو سعد، بإعلانه عن مشروع يتناول قصة الزعيم عادل إمام.وكتب عمرو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إنتاج فيلم عن عادل إمام..من أهم مشروعاتي القادمة إن شاء الله”.المنتج عصام إمام، نفى … Readmore

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