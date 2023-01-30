ارتفاع اسعار النفط العالمية مدعومة بتوترات الشرق الاوسط عقب هجوم اصفهان

2023/01/30 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة في إيران، وتعهدات بكين في نهاية الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك الذي سيدعم الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 … Readmore

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