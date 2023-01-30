2023/01/30 | 13:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G17Y3wYmMZA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظة ذي قار تشهد تظاهرتين لعشرات الخريجين المطالبين بالتعيين علي الهادي / مراسل الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظة ذي قار تشهد تظاهرتين لعشرات الخريجين المطالبين بالتعيين علي الهادي / مراسل الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).