تطور سيغير حياة الملايين.. شاهد كيفية إجراء عملية للدماغ من دون مشرط وجراحة

2023/01/30 | 13:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تستمر تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية المركزة في الخضوع للتجارب السريرية بجميع أنحاء العالم، توسعت الاستخدامات لتشمل كل شيء من علاج الاكتئاب إلى الحد من الأورام السرطانية.

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