2023/01/30 | 13:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TIZE0umwwxU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرة : يعينون المتوسطة والابتدائية ويعوفون الأوائل واهل الكفائات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهرة : يعينون المتوسطة والابتدائية ويعوفون الأوائل واهل الكفائات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).