20 قتيلا ونحو 90 جريحا في تفجير مسجد شمال غربي باكستان

2023/01/30 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشرطة الباكستانية، أن عدد قتلى التفجير الانتحاري في مسجد بمدينة بيشاور، شمال غرب البلاد، ارتفع إلى 20 قتيلا.كما أفادت السلطات أن ما يصل إلى 96 من المصلين أصيبوا، في هجوم اليوم الاثنين.

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