2023/01/30 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تعلن استحداث 24933 درجة وظيفية لتثبيت العقود المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن استحداث 24933 درجة وظيفية لتثبيت العقود) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن استحداث 24933 درجة وظيفية لتثبيت العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).