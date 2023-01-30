المالية النيابية تدعو الى الاسراع في ارسال قانون موازنة العام 2023

2023/01/30 | 13:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة الى الاسراع في ارسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسات اللجان النيابية.وقال النائب الاول لرئيس اللجنة احمد مظهر […]

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