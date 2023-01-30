النفط يتجاهل تفجيرات إيران.. في انتظار كلمة أوبك

2023/01/30 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بعد ارتفاعات محدودة في التعاملات المبكرة انقلبت أسعار النفط اليوم الإثينن بغعل التوترات في إيران، وتبدلت أسعار النفط للتراجع خلال هذه اللحظات وذلك قبل اجتماع أوبك المزمع مطلع فبراير المقبل.

يأتي ذلك بينما تترقب السوق الأوسع نتائج اجتماع الفيدرالي الأميركي، لتسعر قوة الدولار في الفترة المقبلة في ظل بوادر تباطؤ سياسة التشديد، تزامنا مع مراقبة توقعات العرض والطلب وتعافي الاقتصاد الصيني.

ويرفع الدولار القوي من تكلفة حيازة الأصول، وفي سوق النفط ترتفع تكلفة شراء ونقل وتأمين الخام على المستهلكين مما يحد من زيادة الطلب.

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هشام محمد يونس في ويبينار مجاني مقدم من إنفستنج السعودية يوم الثلاثاء 31 يناير الساعة 18:30 بتوقيت الرياض.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين متخلية عن مكاسب سابقة مع توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع من تقلبات الفيدرالي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين في حدود 0.9% أو ما يعادل 0.8 دولار في البرميل نزولًا إلى مستويت قرب الـ 87 دولار.

وفي المقابل نزل خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين في حدود 1% أو ما يعادل 0.7 دولار في البرميل نزولا إلى مستويات قرب الـ 79 دولار .





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