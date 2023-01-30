سعر الصرف يسجل رقماً قياسياً جديداً.. ارتفاع جديد باسعار الدولار في العراق

2023/01/30 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين،

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد،

مسجلةً ارتفاعاً قياسياً.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصتي الكفاح والحارثية المركزيت

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