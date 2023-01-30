2023/01/30 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن المدافع كرار عامر، نهاية مسيرته مع فريق الشرطة.وقال اللاعب عبر حسابه على “انستغرام”، “جمهور القيثارة الوفي أتمنى لكم الألقاب دائماً وشكراً إلى إدارة الشرطة المحترمة التي لم تقصر معنا أبداً ومسيرتي معكم انتهت”.وامتدت مسيرة عامر مع القيثارة الخضراء موسمين ونصف، حيث انتقل إلى الشرطة قادماً من النجف في أيار 2020.[…]

ظهرت المقالة كرار عامر يعلن نهاية مسيرته مع فريق الشرطة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرار عامر يعلن نهاية مسيرته مع فريق الشرطة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرار عامر يعلن نهاية مسيرته مع فريق الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).